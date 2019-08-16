عقب تعرض إبراهام للإساءة.. لامبارد يدعو لمزيد من الإجراءات الصارمة ضد العنصرية

أكد فرانك لامبارد مدرب تشيلسي أنه شعر ”باشمئزاز“ حين علم بما تعرض له المهاجم تامي إبراهام من إساءة عنصرية عقب خسارة الفريق اللندني لقب كأس السوبر الأوروبية أمام ليفربول، وحث وسائل التواصل الاجتماعي على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في هذا الصدد.

وسدد إبراهام الركلة الحاسمة التي أنقذها الحارس أدريان ليفوز ليفربول بطل دوري الأبطال 5-4 بركلات الترجيح، الأربعاء الماضي، ويتوج بكأس السوبر الأوروبية في إسطنبول.

بعدها تعرض اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا لإساءة عنصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال لامبارد للصحفيين قبل مواجهة ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غد الأحد: ”من الواضح أن تامي يشعر بخيبة أمل كبيرة. ومن لا يشعر بذلك؟ أشعر بالاشمئزاز من مشجع تشيلسي هذا. أشعر بغضب شديد لما تعرض له تامي… ليست هذه مبادئ النادي“.

وأضاف: ”لا أعرف لماذا يتم السماح بهذه التصرفات عبر منصات (وسائل التواصل الاجتماعي). الأمر سهل للغاية. يجب اتخاذ إجراء ما إضافة إلى ضرورة تغيير طريقة التفكير هذه بشكل كامل“.

وتابع: ”طلب مني تامي أن يسدد الركلة الخامسة لأنه أراد لنفسه أن يتألق في ليلة كبيرة يتابعها العالم. بعدها بلحظات تفوه شخص ما يجلس خلف لوحة مفاتيح أو يستخدم هاتفًا محمولًا بأكثر الأشياء إثارة للاشمئزاز“.

وأعربت منظمة (كيك إت اوت) البريطانية لمناهضة التمييز عن دعمها لإبراهام.

كما ساند عدد آخر من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز مثل ماركوس راشفورد وجيسي لينجارد اللاعب بعد الإساءة العنصرية.

وهز إبراهام الشباك 26 هدفًا في دوري الدرجة الثانية حين كان معارًا إلى أستون فيلا الموسم الماضي. وقال لامبارد إنه يتوقع من اللاعب أن يحرز أهدافًا من تشيلسي بنفس الوتيرة.

وأضاف لامبارد اللاعب الدولي السابق لمنتخب إنجلترا: ”تامي دائمًا على استعداد لهز الشباك وهذه إحدى الصفات التي أحبها فيه. إنه متعطش للتسجيل ويريد إحراز الأهداف في التدريبات… لكنه يحتاج إلى بعض الراحة“.