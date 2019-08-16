مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام.. بوكيتينو غير متأكد من بقاء إريكسن مع السبيرز

قال ماوريسو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير اليوم الجمعة إن صانع اللعب كريستيان إريكسن قد يشارك أساسيًا أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غدًا السبت لكن الشكوك لا تزال قائمة بشأن بقائه مع الفريق بعد انتهاء فترة الانتقالات في أوروبا.

ويمثل إريكسن، الذي انضم للنادي اللندني قادمًا من أياكس أمستردام في أغسطس 2013، عنصرًا مهمًا في تشكيلة توتنهام وصيف بطل دوري أبطال أوروبا وصاحب المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

وتحدثت وسائل إعلام إسبانية عن احتمالية انتقال اللاعب، الذي يتبقى عام واحد على نهاية عقده مع توتنهام، وقال في تصريحات سابقة إنه يتطلع لخوض تحدٍّ جديد، إلى ريال مدريد قبل أن تنتهي فترة الانتقالات الحالية في الثاني من سبتمبر.

وردًا على سؤال بشأن بقاء إريكسن مع الفريق، قال المدرب الأرجنتيني في مؤتمر صحفي: ”لا أعرف، فعملي ينصب على مساعدة ومساندة جميع اللاعبين حتى يقرروا مع النادي تغيير مسيرتهم المهنية مع إظهار الاحترام للجميع“.

وأضاف ”أحيانًا يكون من الصعب أن ندرك ما يحدث بعيدًا عن كرة القدم أو هذا النادي الذي يشدد على مفهوم الاحترام“.

وقال إريكسن، الذي شارك بديلًا في فوز توتنهام 3/1 على أستون فيلا السبت الماضي، إنه مستعد لتمديد عقده مع توتنهام إذا كانت الأندية التي تسعى إلى ضمه لا تمثل ”إضافة“ لمسيرته.

وفي رده على سؤال بشأن مشاركة الدولي الدنماركي في التشكيلة الأساسية للفريق أمام حامل اللقب قال بوكيتينو: ”سنرى.. هناك 11 لاعبًا فقط يمكنهم بدء المباراة“.

وأضاف: ”سعيد بما قدّمه في المباراة الماضية وكذلك في التدريبات، سنخوض ما تبقى لنا بآخر تدريب وسأقرر بعدها التشكيلة الأساسية“.

وتابع المدرب الأرجنتيني: ”بالنسبة لي لا يوجد فرق بين لاعب يبقى عام واحد في عقده وآخر يتبقى في عقده 5 سنوات، اختيار اللاعبين للمشاركة في المباريات لا يتحدد بمدة العقد بل بالأداء“.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام غدًا السبت، الساعة 18:30 بتوقيت القاهرة، 19:30 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس HD2.