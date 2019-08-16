مباراة ليفربول وساوثهامبتون.. يورغن كلوب يلمح لغياب الحارس آدريان بسبب الإصابة (فيديو)

تعرص نادي ليفربول الإنجليزي لصربة جديدة، بعدما أكد مدربه الألماني يورغن كلوب أن الحارس الإسباني آدريان قد يغيب عن مباراة الريدز مع ساوثهامبتون في الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضح كلوب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة أن آدريان تعرض لإصابة أثناء احتفاله بالفوز بلقب السوبر الأوربي عقب نهاية المباراة.

وتغلب ليفربول بركلات الترجيح (5/4)، على تشيلسي، بعدما تعادلا 2/2.

وقال كلوب إن كاحل آدريان متورم بسبب أحد مشجعي ليفربول الذي اندفع إلى أرض الملعب للاحتفال مع الحارس الإسباني بعد أن تصدى لركلة الجزاء الخامسة التي سددها أبراهام.

وعلق كلوب على الحادثة بالقول: ”لا يوجد شك كم نحب مشجعينا، ولكن عليهم أن يتوقفوا عن ذلك الآن، نورويتش وإسطنبول، نزول الجماهير إلى أرض الملعب ليس مضحكًا“.

وأضاف المدرب الألماني: ”آدريان يستطيع اللعب مباشرةً بمجرد الوصول إلى ليفربول، ولكنه بحال أفضل الآن“.

يشار إلى أن آدريان هو الحارس الثاني لليفربول لكنه يشارك أساسيًا لحين عودة الحارس الأول، البرازيلي أليسون باكير، الذي أٌصيب في مباراة ليفربول ونوريتش سيتي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.