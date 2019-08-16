مانشستر يونايتد يمنع لاعبيه من التوقيع للجماهير

أشارت تقارير صحفية بريطانية، إلى أن مانشستر يونايتد منع لاعبيه من التوقف؛ لمنح توقيعاتهم للجماهير خارج مركز التدريب ”كارينغتون“ بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وأبدى النادي الإنجليزي، قلقه من الجماهير التي تقف عند منعطف عند تقاطع طريقين خارج مركز التدريب وقريب من مدخله الخلفي.

وذكرت صحيفة ”تليغراف“ أن جماهير مانشستر يونايتد زادت هذا الصيف بسبب إجازات المدارس، وليس غريبًا أن يتجمع نحو 50 شخصًا للحصول على توقيعات لاعبيهم المفضلين.

لكن النادي يشعر أن الموقف يمثل خطرًا كبيرًا جدًا على سلامة المشجعين، بينما تثير الحشود الكبيرة أيضًا مشكلات للمزارعين والمقيمين المحليين.

ولمنع المشجعين من الوقوف بالقرب من مدخل مركز التدريب، وضع النادي لافتة تحذيرية من التجمع في هذا المكان للحصول على توقيعات اللاعبين.

وكتب مانشستر يونايتد على اللافتة ”لا يُسمح للاعبين بالتوقيع للجماهير بسبب الخطر على الطريق. لا للتجمعات“.

ولا يمثل هذا القرار، أي مشكلة لجماهير مانشستر يونايتد؛ لأنه من الممكن أن يتجمعوا عند أحد المداخل الأخرى ويحصلوا على توقيع نجومهم المفضلين.