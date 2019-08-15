بليغريني: ويستهام قادر على المنافسة رغم الهزيمة الثقيلة أمام مانشستر سيتي

قال مانويل بليغريني مدرب ويستهام يونايتد، اليوم الخميس، إن فريقه يضم تشكيلة قادرة على المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، رغم الهزيمة الساحقة أمام مانشستر سيتي في أولى مباريات الفريق في الموسم الجديد.

ودعا المدرب التشيلي للتركيز على تحسين الأداء بدلًا من الانشغال والقلق بشأن أهداف بعيدة المدى.

وأنفق النادي اللندني، ما يقرب من 73 مليون جنيه إسترليني (88.52 مليون دولار) لضم لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الأخيرة، ويسعى بليغريني لتحسين وضع الفريق بدلًا من المركز العاشر الذي أنهى به الموسم الماضي.

ورغم خسارة ويستهام 0/5 أمام مانشستر سيتي البطل، مطلع الأسبوع الحالي، قال بليغريني إنه يريد أن يواصل البناء على أداء فريقه في الشوط الأول الذي بدأه اللاعبون بثقة ودخل مرماهم هدف واحد فقط.

وقال بليغريني للصحفيين، قبل التوجه لملاقاة برايتون في الدوري بعد غد السبت: ”الخسارة بهذه النتيجة في أولى مباريات الموسم الجديد ليس أمرًا هينًا، لكنني أرى الآن أن ويستهام يملك تشكيلة سعينا للوصول لها“.

وأضاف ”نحن لا نتحدث عن المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية، لكننا نركز على الطريقة التي نؤدي بها. يجب أن تعتمد طريقتنا على الاتساق“.

وواصل بليغريني ”أمضينا كل أو معظم فترة الاستعدادات قبل انطلاق الموسم في التركيز على الطريقة التي يمكن بها تحسين أسلوبنا في اللعب“.

وأردف المدرب التشيلي ”الفريق يحتاج إلى تحسين مستواه إذا كنا نرغب في المنافسة. لعبنا 45 دقيقة بطريقة جيدة أمام مانشستر سيتي“.

وأكمل ”لا يجب أن ننشغل بالأهداف والإنجازات التي سنحققها في شهر مايو المقبل. هزيمة واحدة لن تغير طريقة تفكير الفريق“.

ولم ينجح ويستهام في الفوز على برايتون أبدًا في الدوري الممتاز، وخسر جميع المواجهات الأربع التي خاضها ضده. وأثنى بليغريني على النادي القادم من الساحل الجنوبي الذي فاز في أولى مبارياته في الموسم الجديد 3/0 على واتفورد، وظهر بصورة مختلفة تحت قيادة مدربه الجديد غراهام بوتر“.

وقال بليغريني ”أعتقد أن برايتون بدأ الموسم بطريقة جيدة وبأسلوب واضح في اللعب تحت قيادة المدرب الجديد. إنه فريق صعب على ملعبه. ندرك أننا يجب أن نتحلى بسرعة كبيرة إذا أردنا الفوز“.

وتابع ”كمدرب أعرف غراهام بوتر حين كان في سوانزي سيتي. كان لاعبًا يتميز بالاحترافية. الطريقة التي بدأ بها مع برايتون تشير إلى أنه سيكون مدربًا جيدًا“.