عودة أوزيل وكولاشيناتس إلى تدريبات آرسنال بعد أزمة تعرضهما لهجوم مسلح

أشارت تقارير صحفية إلى أن آرسنال أعاد لاعبَيه مسعود أوزيل وسياد كولاشيناتس إلى التدريبات بعد تعرضهما لهجوم مسلح وتهديدات بالقتل من عصابة في لندن.

وغاب الثنائي عن المباراة الافتتاحية للفريق اللندني أمام نيوكاسل يونايتد، يوم الأحد الماضي، بسبب ”تهديدات أمنية“ مستمرة بعد أن تعرض لهجوم من قبل مسلحين بأسلحة بيضاء الشهر الماضي بينما تورطت عصابة في شرق أوروبا في المزيد من الهجمات على اللاعبين.

وذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية، أن العصابة هددت اللاعبَين وعائلتيْهما؛ ما دفع كولاشيناتس لإقناع زوجته بالسفر إلى ألمانيا.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ أن الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني للفريق، دعا اللاعبين للتدريب رغم أن أوزيل بات يتحرك بصحبة حارس شخصي بعد تعرضه وأسرته لتهديدات بالقتل.

وألقت الشرطة البريطانية القبض على رجلين يشتبه فيهما بالتعرض للاعبين إذ وجهت اتهامًا إلى فرحات إركان وسلمان إكينشي، وكلاهما يبلغ من العمر 27 عامًا، ومن المقرر أن يمثلا أمام المحكمة في هايبري كورنر الشهر المقبل.

وسيلتقي آرسنال، يوم السبت المقبل، مع بيرنلي في ثاني جولات الدوري بعدما فاز بهدف نظيف على نيوكاسل من دون أوزيل و كولاشيناتس.