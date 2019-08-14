بايرن ميونخ يواصل مطاردة ساني ويضع ثلاثة سيناريوهات لضمه

أشارت صحيفة ”بيلد“ الألمانية واسعة الانتشار إلى أن بايرن ميونخ قد يقدم عرضًا للتعاقد مع جناح مانشستر سيتي ليروي ساني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبدلًا من الخضوع للاختبار الطبي قبل الانضمام إلى بايرن، يتعين على ساني البالغ عمره (23 عامًا) الخضوع لعملية جراحة لعلاج إصابة تعرض لها خلال كأس الدرع الخيرية أمام ليفربول مطلع الشهر الحالي.

وقال بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي، يوم الجمعة الماضي، إن الجناح الألماني ربما سيغيب عن صفوف الفريق لمدة سبعة أشهر بسبب إصابة في الركبة.

وأصيب اللاعب الدولي الألماني في الرباط الصليبي الأمامي من ركبته اليمنى في تتويج سيتي بدرع المجتمع، بعد الفوز على ليفربول الأسبوع الماضي.

وكان النادي البافاري يسعى للتعاقد مع ساني ليكون خليفة المخضرمين فرانك ريبيري (36 عامًا) وأرين روبن (35 عامًا) بعد رحيلهما عن النادي.

وكان أمام بايرن ميونخ وقت كافٍ للتعاقد مع ساني، خاصة وأنه تعاقد مبكرًا بالفعل مع المدافعين لوكاس هيرناندي وبنيامين بافارد، لكنه تباطأ في حسم صفقة ساني.

ثلاثة سيناريوهات

أمام بايرن ثلاثة سيناريوهات للتعاقد مع ساني: أولها التعاقد معه قبل الثاني من الشهر المقبل موعد نهاية فترة الانتقالات الصيفية في ألمانيا، وهذا يعني تكلفة قليلة بسبب إصابة اللاعب والتغاضي عن مبلغ الـ 145 مليون يورو التي طلبها سيتي.

والسيناريو الآخر التعاقد مع اللاعب خلال يناير/كانون الثاني المقبل، وهذا خيار سيجعل بايرن يتابع عملية إعادة تأهيل ساني من جديد.

وأخيرًا قد ينتظر بايرن حتى الصيف المقبل للعودة للتفاوض بشأن اللاعب، مع الأخذ في الاعتبار أنه سوف يدخل العام الأخير من عقده مع سيتي الذي سيحرص بالطبع على بيعه قبل نهاية عقده.

وبالنظر إلى أن ساني سيعود للملاعب في فبراير/شباط 2020، فقد يكون التوصل إلى صفقة في الصيف المقبل أكثر منطقية بالنسبة لبايرن.

لكن الخطر الوحيد الذي يواجهه بايرن من الانتظار حتى الصيف المقبل هو أن بيب غوارديولا يمكن أن يقنع لاعب خط الوسط بتمديد عقده مع سيتي.