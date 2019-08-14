تطورات جديدة في حادث سالا تكشف عن سبب مختلف لوفاته

قال محققون في حادث مصرع إميليانو سالا لاعب كارديف سيتي الراحل إن لاعب كرة القدم وطيار الطائرة التي سقطت في القنال الإنجليزي تعرضا لمستويات ضارة من أول أكسيد الكربون داخل قمرة القيادة الخاصة بالطائرة قبل السقوط في البحر.

وسقطت الطائرة في 21 يناير/كانون الثاني الماضي قبالة ساحل غيرنسي، مما أدى إلى مقتل سالا والطيار ديفيد إبوتسون.

وأظهرت اختبارات السموم التي أجريت على سالا وجود مستوى إشباع للكربوكسي هيموغلوبين (مزيج من أول أكسيد الكربون والهيموجلوبين) بنسبة 58٪.

ووفقًا للباحثين الذين نقلت عنهم شبكة ”سكاي سبورتس“ التلفزيونية يعتبر أي شيء يزيد عن 50٪ ”قاتلًا محتملًا“ وقد يؤدي إلى أزمة قلبية أو فقدان الوعي.

وقال الباحثون إن الطيار الذي يم يتم العثور على جثته تأثر أيضًا بالغاز السابق بينما يعمل فريق من المحققين مع الشركات المصنعة للطائرات والمجلس القومي الأمريكي لسلامة النقل لتحديد الطرق الممكنة التي قد يدخل بها أول أكسيد الكربون إلى مقصورة الطائرة.

وأضاف فرع التحقيق في الحوادث الجوية (AAIB): ”العمل مستمر أيضًا في التحقيق في العوامل الفنية والتنظيمية والبشرية ذات الصلة التي ربما تكون قد أدت إلى الحادث“.

كما دعت عائلة سالا إلى انتشال حطام الطائرة من القناة، حيث قالت العائلة في بيان عبر محامٍ: ”لقد تم العثور على مستويات عالية بشكل خطير من أول أكسيد الكربون في جسم إميليانو يثير العديد من الأسئلة للعائلة. سيتم تحديد كيفية وفاته بعد التحقيق. العائلة تعتقد أن الفحص الفني التفصيلي للطائرة ضروري.

”الأسرة والجمهور بحاجة إلى معرفة كيفية تمكن أول أكسيد الكربون من الدخول إلى المقصورة. تعتمد السلامة الجوية في المستقبل على معرفة أكبر قدر ممكن حول هذه المسألة. عائلة إميليانو تدعو AAIB لإنقاذ حطام الطائرة دون مزيد من التأخير“.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه متحدث باسم كارديف سيتي أن النادي ”قلق“ بشأن التقرير الأخير للتحقيقات، مؤكدًا أنه ”يسلط الضوء على أن الطائرة المستخدمة في نقل إميليانو سالا من مدينة نانت الفرنسية إلى كارديف ليست مناسبة“.

وتم انتشار جثة سالا في فبراير/شباط الماضي بينما سقطت الطائرة في يناير/كانون الثاني الماضي فيما لم يتم انتشال جثة ديفيد إبوتسون (59 عامًا) طيار الطائرة.