لماذا ارتدى كلوب مدرب ليفربول ”ملابس رونالدو الداخلية“ قبل نهائي دوري أبطال أوروبا؟

يلتقي مساء اليوم فريقا ليفربول وتشيلسي الإنجليزيين على كأس السوبر الأوروبي، في المباراة التي تقام بمدينة إسطنبول التركية.

وقبل ساعات على المباراة المرتقبة، كشف الهولندي جيني فينالدوم، نجم وسط نادي ليفربول، موقفًا طريفًا للألماني يورغن كلوب، مدرب الريدز، قبل نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018 أمام ريال مدريد الإسباني.

وخسر ليفربول نهائي 2018 في العاصمة الأوكرانية كييف 1-3، قبل أن يعود مرة أخرى ويتوّج بالبطولة في عام 2019 على حساب توتنهام هوتسبير الإنجليزي بهدفين نظيفين، أحرزهما المصري الدولي محمد صلاح والبلجيكي ديفوك أوريغي.

وقال فينالدوم، في تصريحات، أبرزتها صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية اليوم الأربعاء، إن كلوب لجأ إلى طريقة فكاهية للغاية قبل مباراة ريال مدريد في النهائي الأوروبي العام الماضي، كي يرفع الضغوط العصبية عن لاعبي ليفربول.

وأضاف فينالدوم بقوله: ”ارتدى كلوب قطعة من الملابس الداخلية ”بوكسر“ فوق بنطاله، وكان ”البوكسر“ يحمل العلامة التجارية للبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد وقتها، ويوفنتوس حاليًا، مما أثار حالة من الضحك الهستيري من جميع لاعبي ليفربول“.

وتابع الهولندي الدولي بقوله: ”ألقى كلوب المحاضرة كاملة وهو على تلك الهيئة، ولاحظ جميع اللاعبين وجود العلامة التجارية لرونالدو على بوكسر كلوب، وكان هذا عاملًا في التخلص من الضغوط العصبية قبل المباراة، في الوقت الذي كان فيه كلوب هادئًا للغاية، وهو يشرح طريقة اللعب، بينما اللاعبون غارقون في الضحك“.

ووصف فينالدوم مدربه كلوب بأنه مثل الوالد في تلك اللحظات، حيث يعمل على تخليص لاعبيه من الضغوط كي يقدموا أفضل ما لديهم في الملعب.