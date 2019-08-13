نادي ليفربول يتلقى صدمة جديدة قبل مواجهة تشيلسي في كأس السوبر الأوروبية

تعرض الغيني نابي كيتا، لاعب وسط ليفربول، لإصابة خلال تدريب الفريق في اسنطبول قبل مواجهة تشيلسي في مباراة كأس السوبر الأوروبية في تركيا، يوم الأربعاء، لتكون بمثابة ضربة جديدة للمدير الفني الألماني يورغن كلوب بعد إصابة الحارس أليسون بيكر.

وذكرت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، أن كيتا لم يستكمل التدريب عشية مباراة السوبر أمام تشيلسي في إسطنبول لتتواصل إصابته خلال الفترة الأخيرة بعدما لاحقت به إصابة أخرى خلال كأس الأمم الأفريقية الشهر الماضي في مصر.

وغاب لاعب وسط لايبزيغ الألماني السابق عن نهاية الموسم الماضي بسبب مشكلة في الفخذ تعرض لها خلال ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة في ملعب نو كامب.

وعلى الرغم من استبعاد كلوب للدولي الغيني لكنه شارك في كأس الأمم الأفريقية في مصر لكن تكررت الإصابة مرة أخرى.

وعند مشاركته في التدريب الأساسي للمباراة على ملعب“فودافون بارك“ إسطنبول قبل مباراة الأربعاء غادر كيتا الملعب بسبب مشكلة عضلية وتوجه بعد ذلك مباراة إلى غرفة الملابس بصحبة الطبيب.

وسيكون غياب كيتا عن المباراة ضربة جديدة لكلوب وليفربول بعد إصابة الحارس أليسون بيكر وغيابه عن الملاعب لمدة تصل إلى ستة أسابيع بسبب إصابة في ربلة الساق خلال مواجهة نوريتش سيتي في افتتاج البريميرليغ.

وقال كلوب عن إصابة كيتا: ”إنها فرصة لنا جميعًا ولكنه (كيتا) أصيب لسوء الحظ مرة أخرى. لقد كان يتدرب في الأسبوعين الأخيرين ويستعيد لياقته البدنية“.