يورغن كلوب قبل مباراة ليفربول ضد تشيلسي: التحدي أمام ”البلوز“ سيكون صعبًا في السوبر الأوروبي

قال يورغن كلوب، مدرب ليفربول، إن تشيلسي سيخوض تحديًا حقيقيًا أمام فريقه في مباراة كأس السوبر الأوروبية، غدًا الأربعاء، رغم هزيمته 4-صفر أمام مانشستر يونايتد في الجولة الأولى للدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت انطلاقة المدرب فرانك لامبارد مع تشيلسي مؤسفة؛ عقب استقبال ثلاثة أهداف في الشوط الثاني، لكن كلوب امتدح قدرات منافسه بطل الدوري الأوروبي.

وأبلغ كلوب مؤتمرًا صحفيًا قبل مواجهة فريق لامبارد في إسطنبول: ‭“‬إذا كان البعض يعتقد أن تشيلسي لن يكون منافسًا حقيقيًا فلا يمكنني مساعدة هؤلاء. نحترم تشيلسي كثيرًا“.

”إذا كنت تكتفي بنتيجة مباراتهم ضد يونايتد فأنت لا تعرف كيف كان يسير اللقاء“.

وأشار إلى أن تشيلسي يحتفظ بأسلوب لعب واضح.

وأضاف: ”إنه فريق مرن ولديه خيارات متعددة وأنا معجب بما شاهدته منهم لكنه خسر 4-صفر وهذا درس قاس.

”يونايتد كان حاسمًا وهذه هي كرة القدم، لكن لن نقلل من احترامنا لفريق خسر برباعية من يونايتد، خاصة أنه لعب بشكل جيد حقًا في أول 60 دقيقة“.

وتابع: ”أعتقد أن لامبارد أظهر العام الماضي (خلال تدريب ديربي كاونتي في الدرجة الثانية) أنه مدرب جيد جدًا؛ لأنه غير ديربي تمامًا‭ ‬ويلعب كرة راقية ويعتمد على الضغط العالي. ستكون مباراة مثيرة وتحديًا قويًا“.