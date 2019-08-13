مباراة ليفربول وتشيلسي.. ستيفاني فرابارت تتحدث عن شعورها كأول امرأة تدير كأس السوبر الأوروبية

قالت ستيفاني فرابارت، إنها ستثبت أن التحكيم النسائي لا يقل عن تحكيم الرجال، وذلك عندما تصبح أول امرأة تدير نهائي مسابقة كبرى للاتحاد الأوروبي لكرة القدم بين ليفربول وتشيلسي على لقب كأس السوبر، يوم الأربعاء.

وستحظى فرابارت (35 عامًا) بمساعدة من مواطنتها الفرنسية مانويلا نيكولوسي والأيرلندية ميتشيل أونيل.

وعمل الثلاثي معًا في مباريات كبيرة، حيث تولى هذا الطاقم قيادة نهائي كأس العالم للسيدات في فرنسا، لكن دون شك ستنصب الأضواء عليهن في إسطنبول.

وردًا على سؤال حول شعورها بالخوف من التعرض ”لانتقادات مضاعفة“ في حال ارتكاب أي أخطاء قالت فرابارت، إنه حان الوقت لكي يُظهر التحكيم النسائي أنه جيد مثل تحكيم الرجال.

وقالت فرابارت في مؤتمر صحفي: ”يجب أن نثبت أنفسنا من الناحيتين الفنية والبدنية، إننا مثل الرجال. لا نشعر بالخوف من (اتخاذ قرارات خاطئة). نحن مستعدات“.

ونفت فرابارت، التي أصبحت أيضًا، في أبريل نيسان، أول امرأة تدير مباراة بالدوري الفرنسي، أن تكون إدارة مباراة للرجال أصعب.

وقالت فرابارت: ”أعتقد أن هناك الكثير من الاختلافات، لكن كرة القدم واحدة. هي نفس القواعد لذا سأفعل كما أفعل في مباراة للسيدات“.

وتقام كأس السوبر الأوروبية بشكل سنوي بين بطلي دوري الأبطال والدوري الأوروبي. وفاز ليفربول على توتنهام هوتسبير في نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، بينما تفوق تشيلسي على آرسنال في نهائي الدوري الأوروبي.