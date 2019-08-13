لاعب ساوثهامبتون يرى أن ”مواجهة ليفربول أسهل من بيرنلي“

قال أوريول روميو، لاعب وسط ساوثهامبتون، إن فريقه يملك فرصة أفضل للتسجيل أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت المقبل، مقارنة بما حدث أمام بيرنلي الذي خسر أمامه بثلاثية دون رد في مستهل مشواره بالبطولة، لأن ليفربول لا يعتمد على الكرات الطويلة.

وأخفق فريق المدرب رالف هازنهوتل في التعامل‭ ‬مع تفوق بيرنلي في ألعاب الهواء مطلع الأسبوع، حيث سجل صاحب الضيافة ثلاثة أهداف في غضون 12 دقيقة في الشوط الثاني، معتمدًا على الكرات الطويلة لضرب خط وسط ودفاع ساوثامبتون.

وقال روميو في تصريحات صحفية ”من السهل بالنسبة لنا مواجهة فرق تهاجم وتعتمد على تناقل الكرة. سنحصل على فرص أكبر أمام ليفربول“.

”بيرنلي لا يعتمد على تناقل الكرة من الخلف. كل هجماته من كرات طويلة، وهو ما لا يعطينا الفرصة للتقدم في الملعب“.

وتابع ”ستأتينا الفرص أمام ليفربول، لأنه سيغامر أكثر وسيعطينا هذا المزيد من الفرص لتسجيل الأهداف. نتمنى أن نضعهم تحت ضغط“.

لكن أكثر ما يقلق ساوثهامبتون هو سجله أمام ليفربول، حيث خسر في آخر أربع مواجهات أمامه في الدوري ودخل مرماه 11 هدفًا وسجل هدفًا واحدًا فقط.

وبدأ ساوثهامبتون الموسم الماضي بشكل سيئ وفاز في مباراة واحدة فقط في أول 16 خاضها، ليتراجع إلى منطقة الهبوط، قبل أن ينهي الموسم في المركز الـ 16، لكن روميو عبر عن ثقته في إمكانية التحسن في أول موسم كامل للمدرب هازنهوتل.

وأضاف روميو ”لن نتعجل الأمور. نرغب أن نبعث رسالة للجميع بضرورة التحلي بالهدوء، لأنها ليست نهاية الموسم. سيكون هناك رد فعل من الفريق. أثق في ذلك“.

وتابع ”كلنا على ثقة أن هذا الموسم سيكون أفضل كثيرًا، لكن يجب أن نلعب بكل قوة طيلة 90 دقيقة من أول مباراة إلى آخر مباراة في الموسم، وإلا فسنواجه صعوبات“.

”أتمنى أيضًا أن تقف الجماهير خلفنا وتؤازرنا لأننا نرغب في التعويض بعد مباراة بيرنلي. نرغب في التحسن وتحقيق نتيجة طيبة“.