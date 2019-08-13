هل يحقق ماغواير مع مانشستر يونايتد نجاحات فان دايك بقميص ليفربول؟

قال جوني إيفانز مدافع ليستر سيتي، إن زميله السابق هاري ماغواير سينسجم تمامًا مع طريقة لعب مانشستر يونايتد وقد يكرر قريبًا نجاح فيرجيل فان دايك مع ليفربول.

وجعل يونايتد ماغواير أغلى مدافع في العالم بعد أن تعاقد معه في صفقة قدرتها وسائل إعلام بنحو 80 مليون جنيه إسترليني (96.40 مليون دولار) من ليستر سيتي في فترة الانتقالات الأخيرة.

وتفوق هذا الرقم على 75 مليون جنيه إسترليني دفعها ليفربول مقابل التعاقد مع فان دايك في 2018.

وتوقع إيفانز، الذي تدرج في فئات الناشئين والشبان في يونايتد وقضى أكثر من عقد في أولد ترافورد، أن يصبح ماغواير معشوقًا للجماهير في ناديه الجديد.

وأبلغ وسائل إعلام بريطانية ”لا أشعر بأي قلق عليه هناك“.

وتابع ”سينسجم تمامًا مع طريقة لعب يونايتد. إنها خطوة عظيمة في مشواره. إنه لاعب يحتاجه يونايتد.. سيتألق هناك“.

ولعب فان دايك دورًا محوريًّا مع ليفربول منذ انتقاله إلى النادي المنتمي لمنطقة مرسيسايد وساعده على الفوز بدوري الأبطال الموسم الماضي والمنافسة حتى الرمق الأخير على لقب الدوري الممتاز.

وخاض ماغواير (26 عامًا) أول مباراة له مع يونايتد في الانتصار 4-صفر على تشيلسي في الدوري الممتاز وحصل على جائزة رجل المباراة.

وقال إيفانز ”كلاهما (فان دايك وماغواير ) يجيد اللعب بالكرة وهاري يملك سرعة كبيرة قد لا يراها بعض الناس“.

وتابع ”يمتاز بالقوة والدقة أيضًا في ألعاب الهواء“.

”الكل سيقارن بينهما من حيث قيمة الانتقال، لكن يصعب تقييم المبالغ التي يتم دفعها في سوق الانتقالات حاليًّا“.

”تخضع سوق الانتقالات لمبدأ العرض والطلب وتشهد أسعار اللاعبين صعودًا وهبوطًا في أي لحظة. الشيء الأكثر أهمية التقييم الشخصي من اللاعب لأدائه“.

وسيواجه مانشستر يونايتد في المباراة المقبلة ولفرهامبتون واندرارز يوم الاثنين.