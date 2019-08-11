ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد ثنائية راشفورد ونهاية الجولة الأولى (صورة)

تألق ماركوس راشفورد، وسجل هدفين في فوز مانشستر يونايتد 4/0 على تشيلسي، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد.

كما سجل المهاجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ الهدف الوحيد في فوز آرسنال 1/0 على نيوكاسل.

وشهدت الجولة الأولى تسجيل رحيم سترلينغ 3 أهداف في فوز مانشستر سيتي 5/0 على ويستهام، في حين سجل هاري كين هدفين في فوز توتنهام 3/1 على أستون فيلا.

وسجل محمد صلاح هدفًا في فوز ليفربول 4/1 على نوريتش سيتي في افتتاح الدوري الإنجليزي يوم الجمعة.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نهاية الجولة الأولى:

1. رحيم سترلينغ، مانشستر سيتي، 3 أهداف.

2. وسجل، هاري كين (توتنهام)، وآشلي بارنس (بيرنلي)، وماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)، هدفين لكل منهم.

3. في حين سجل كل من بيلي شارب، وتانغي ندومبيلي، وجون ماكجين، وبيير-إيميريك أوباميانغ، ويوهان بيرغ غودموندسون، ونيال موباي، وكريس ميفام، وفلوران إندوني، وتيمو بوكي، ومحمد صلاح، ودانيل جيمس، وفيرجيل فان ديك، وديفوك أوريغي، وسيرجيو أغويرو، وأنتوني مارسيال، وغابرييل خيسوس هدفًا لكل منهم.