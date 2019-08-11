هدف مباراة آرسنال ونيوكاسل.. بيير إيميريك أوباميانغ يتقدم للغانرز (فيديو)

سجل المهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ الهدف الأول لناديه آرسنال في المباراة التي تجمعه مع نيوكاسل في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يسجل بيير إيميريك أوباميانغ الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 58.

يشار إلى أن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي شهدت فوز ليفربول 4/1، ومانشستر سيتي 5/0، وتوتنهام 3/1، علمًا أن مانشستر يونايتد يلاقي تشيلسي في قمة منافسات الجولة الأولى، في وقت لاحق من اليوم الأحد.