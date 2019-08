ليس بينها مانشستر يونايتد أو تشيلسي.. مورينيو يرشح 4 فرق للفوز بالدوري الإنجليزي

رشح المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، 4 فرق للمنافسة على لقب بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم، مستبعدًا في الوقت نفسه ناديي مانشستر يونايتد أو تشيلسي، وهما الناديان اللذان دربهما البرتغالي من قبل.

وقال مورينيو، خلال تحليله لمباريات البطولة عبر شبكة ”سكاي سبورتس“، يوم الأحد: ”هناك 4 فرق قادرة على التتويج، مانشستر سيتي وتوتنام وليفربول والفريق الثاني لسيتي“.

وأضاف: ”عندما نظرت إلى دكة بدلاء السيتي في مباراة يوم أمس ضد وست هام يونايتد، ظننت أنهم باستطاعتهم المنافسة على لقب الدوري“.

وتحدث عن طرفي قمة اليوم، وقال: ”لا أعتقد أن أيًا من مانشستر يونايتد وتشيلسي سينافس على الدوري، بالطبع نحب تواجدهما في هذا المستوى، وبعض الأشياء غير المتوقعة قد تحدث، ولكن الجميع يتفق على مانشستر سيتي وليفربول، الأول فاز بكل شيء في إنجلترا، والمرشح الثاني هو بطل أوروبا“.

"The dressing room must feel they can win the title, if they don't they're in trouble. I think to finish top 4 would be a good achievement for them."

Jose Mourinho on what would be a successful season for Manchester United this year.

