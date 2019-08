الكشف عن قصة صورة محمد صلاح مع طفل يرتدي قميص ليفربول وينزف من أنفه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، مع أحد الأطفال الصغار يرتدي قميص ”الريدز“، وتسل الدماء من أنفه.

ووفقا لما ذكره حساب باسم ”جو كوبر“، على ”تويتر“، فإن صلاح أنقذ المشجع الصغير لفريقه من أيدي مشجعي مانشستر سيتى إثر أحداث عنف وقعت في نهائي الدرع الخيرية التي حصدها المان سيتي، حيث ثام اللاعب المصري بترضية الطفل الذي تعرض للضرب المبرح من قبل جماهير السيتي عقب المباراة مباشرة.

@MoSalah thank you for coming back to check on my boys after Louis KO’d himself trying to get a wave! He loves you so much and the pain went away instantly when you came to give them a hug. A nose reset worth well worth it he said. You are a top man and a true gent! #EgyptianKing pic.twitter.com/wrmHc4vxB9

— Joe Cooper ???? (@joecooper93) August 10, 2019