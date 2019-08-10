الكشف عن قصة صورة محمد صلاح مع طفل يرتدي قميص ليفربول وينزف من أنفه

الكشف عن قصة صورة محمد صلاح مع طفل يرتدي قميص ليفربول وينزف من أنفه

المصدر: فريق التحرير

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، مع أحد الأطفال الصغار يرتدي قميص ”الريدز“، وتسل الدماء من أنفه.

ووفقا لما ذكره حساب باسم ”جو كوبر“، على ”تويتر“، فإن صلاح أنقذ المشجع الصغير لفريقه من أيدي مشجعي مانشستر سيتى إثر أحداث عنف وقعت في نهائي الدرع الخيرية التي حصدها المان سيتي، حيث ثام اللاعب المصري بترضية الطفل الذي تعرض للضرب المبرح من قبل جماهير السيتي عقب المباراة مباشرة.

وفوجئ صلاح أثناء عودته إلى منزله بطفل لا يتجاوز 12 عاماً ينزف دماء من أنفه بعدما تعرض للضرب من قبل جماهير مانشستر سيتي في الأحداث المؤسفة التي خلفتها المباراة يومها ما أدى الى قيام اللاعب الدولي بالتوقف بسيارته والتقط مع الطفل صورا تذكارية لرفع روحه المعنوية بالإضافة إلى منحه التيشيرت الخاص به.

وقال كوبر“، عبر حسابه على تويتر، موجها الكلام لصلاح: ”شكرًا لك على العودة للاطمئنان على ابني، إنه يحبك كثيراً وذهب الألم على الفور عندما أتيت لإحضار القميص الخاص بك له، أنت رجل رائعا بشكل حقيقي“.

وتدوا رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة محمد صلاح وأثنوا على ما فعله مع الطفل عقب المباراة.

وفاز مانشستر سيتي بضربات الجزاء على حساب ليفربول في المباراة التي جمعتهما قبل انطلاق الدوري الإنجليزي وتحديدا منذ أسبوع أعقبها حدوث اعتداءات كثيرة من قبل جماهير مانشستر ضد أنصار ليفربول.