القبض على رجلين أمام منزل مسعود أوزيل يشتبه بضلوعهما في الهجوم عليه

ألقت الشرطة البريطانية القبض على رجلين خارج منزل مسعود أوزيل، ما أدى إلى استبعاده من خوض المباراة الافتتاحية لفريقه آرسنال في الدوري مع زميله سياد كولاشيناتس.

وقرر آرسنال استبعاد الثنائي أوزيل وكولاشيناتس من خوض مباراة نيوكاسل، يوم الأحد، بعد نجاتهما من هجوم بأسلحة بيضاء أثناء محاولة سرقة الشهر الماضي بسبب ”حوادث أمنية أخرى“، لكن بعد القبض على المشتبه بهم ربما يشاركان في المباراة.

وقد احتجزت الشرطة الرجلين، يوم الخميس، بعد مشادة مع موظفي الأمن الذين كانوا يراقبون منزل أوزيل في شمال لندن بعد محاولة الهجوم على سيارته الشهر الماضي.

وذكرت صحيفة ”تيلغراف“ البريطانية، أن فرحات إركان وسلمان إكينشي، تم القبض عليهما وكلاهما يبلغ من العمر 27 عامًا، قد وُجهت إليهما التهم يوم الجمعة ومن المقرر أن يمثلا أمام القضاء الشهر المقبل.

