سباق ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي يشتعل مبكرًا‎ (صورة)

اشتعل سباق ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي مبكرًا‎ بعد تسجيل هاري كين ثنائية في مباراة فريقه توتنهام ضد أستون فيلا، وأيضًا تسجيل رحيم سترلينغ ”هاتريك“ في مباراة مانشستر سيتي أمام ويستهام.

وأرسل مانشستر سيتي التحذير الأول لمنافسيه على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوز 5-صفر على مستضيفه ويستهام يونايتد بفضل ثلاثية رحيم سترلينغ اليوم السبت، في حين حقق بيرنلي وبرايتون آند هوف ألبيون انتصارين رائعين.

وبعدما افتتح ليفربول البطولة بتغلبه 4-1 على نوريتش سيتي الوافد الجديد في إستاد أنفيلد أمس الجمعة، جاء رد فريق المدرب بيب جوارديولا حامل اللقب قويًا.

وافتتح البرازيلي غابرييل جيسوس، الذي شارك على حساب سيرجيو أغويرو في الهجوم، التسجيل في الدقيقة 25، وجعل سترلينغ النتيجة 2-صفر بعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني بلمسة واثقة بعد تمريرة من كيفن دي بروين.

وأصبح جيسوس أول لاعب في الدوري الإنجليزي يتم إلغاء هدفه بوساطة حكم الفيديو المساعد، عندما حول تمريرة سترلينغ داخل الشباك في الدقيقة 53، وتدخل حكم الفيديو ليشير إلى وجود سترلينغ في موقف تسلل.

ويتصدر سترلينغ سباق الهدافين بـ3 أهداف، ويأتي خلفه آشلي بارنس لاعب بيرنلي، وهاري كين، لكل منهما هدفان.