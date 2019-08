تشكيل أستون فيلا ضد توتنهام.. تريزيغيه والمحمدي أساسيان

يظهر الثنائي المصري محمود حسن ”تريزيغيه“ وأحمد المحمدي أساسييْن في مباراة فريقهما أستون فيلا ضد توتنهام، في المباراة التي تقام على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويترقب عشاق المسابقة ظهور نادي أستون فيلا بحلته الجديدة، بعدما بات أول فريق صاعد للدوري الإنجليزي ينفق 146 مليون جنيه إسترليني على الصفقات بعد صعوده لدوري الأضواء.

ونجح أستون فيلا في كسر الرقم القياسي المسجل باسم فولهام، الذي أنفق 100 مليون جنيه إسترليني على الصفقات، بعدما صعد إلى ”البريميرليغ“ الموسم الماضي، حسبما ذكر موقع ”سكاواكا“ الإنجليزي المتخصص في الإحصائيات.

ويعود فريق أستون فيلا للمشاركة في مسابقة الدوري بعد غياب 3 أعوام قضاها في دوري الدرجة الأولى ”تشامبيونشيب“.

وصعد فريق أستون فيلا إلى النسخة الجديدة من مسابقة الدوري الإنجليزي بعد فوزه على ديربي كاونتي بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ”ويمبلي“ في نهائي دورة ”البلاي أوف“.

آخر لقاء جمع الفريقين فاز توتنهام على أستون فيلا بهدفين نظيفين في 8 يناير 2017 بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وجاء تشكيل أستون فيلا كالتالي:

حراسة المرمى: هيوتين.

خط الدفاع: المحمدي، إنغليز، مينغز، تايلور.

خط الوسط: هوريهان، مكجين، غريليز.

خط الهجوم: أنور الغازي، محمود تريزيغيه، ويسلي.

Team news…

Four #AVFC debuts at Spurs today, as Heaton, Engels, Trezeguet and Wesley all start.#PL pic.twitter.com/wf7b36YW7g

— Aston Villa (@AVFCOfficial) August 10, 2019