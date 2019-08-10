مانشستر سيتي يمطر شباك ويستهام بخماسية في افتتاح مبارياته بالدوري الإنجليزي (فيديو)

اكتسح مانشستر سيتي الإنجليزي مستضيفه ويستهام يونايتد بخماسية نظيفة، بعد يوم واحد من فوز منافسه على اللقب الموسم الماضي ليفربول برباعية مقابل هدف على نورويتش سيتي.

وجاء الهدف الأول للسيتيزنز عن طريق البرازيلي غابريل جيسوس الذي استقبل كرة عرضية ارتطمت بأحد مدافعي وستهام، ليضعها بقدمه اليسرى في شباك الهامرز، في الدقيقة 25.

في الشوط الثاني، عزز رحيم ستيرلينغ تقدم مانشستر سيتي بهدف ثانٍ في الدقيقة 51، قبل أن يحرز جيسوس هدفًا جديدًا بعد تمريرة أرضية من ستيرلينغ، الذي استقبل الكرة في ظهر مدافعي وستهام، إلا أن الحكم ألغى الهدف في النهاية بداعي تسلل ستيرلينغ، بعد العودة إلى تقنية الفيديو للمرة الأولى في تاريخ الدوري الإنجليزي، ليصبح جيسوس أول لاعب في تاريخ البريميرليغ يُلغى له هدف باستخدام تقنية الـ VAR، فيما بقيت النتيجة 2-0 للسيتي.

وفي الدقيقة 75، عاد ستيرلينغ لإضافة الهدف الثالث لفريقه، وفي الدقيقة 83 نجح رياض محرز في الحصول على ركلة جزاء لينفذها سيرجيو أغويرو ويهدرها، إلا أن تقنية الفيديو تدخلت مرة جديدة في المباراة ليقرر الحكم إعادة ركلة الجزاء ليسددها أغويرو مجددًا ويسجلها هذه المرة رافعًا رصيد فريقه إلى 4 أهداف نظيفة في الدقيقة 86.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، عاد ستيرلينغ لإحراز هدفه الثالث في اللقاء والخامس لفريقه، ليحصد بذلك مانشستر سيتي أول ثلاث نقاط في مسيرته بالموسم الجديد للدوري الإنجليزي، فيما اعتلى رحيم ستيرلينغ مؤقتًا صدارة ترتيب هدافي البطولة، في انتظار بقية مباريات الجولة الأولى.