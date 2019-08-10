مانشستر سيتي يبدأ الدفاع عن لقبه في أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تستمر، اليوم السبت، مباريات الجولة الأولى للدوري الإنجليزي الممتاز بإقامة عدة مباريات أبرزها مانشستر سيتي حامل اللقب، ووست هام يونايتد.

وفيما يأتي مواعيد مباريات، اليوم السبت، العاشر من أغسطس/آب، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة:

الدوري الإنجليزي:

وست هام يونايتد VS مانشستر سيتي، الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، 13:30 بتوقيت القاهرة على قنوات beIN SPORTS HD 2 وbeIN SPORTS HD 11 EN.

كريستال بالاس VS إيفرتون ، الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، 16:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 1.

واتفورد VS برايتون، الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، 16:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 4.

بيرنلي VS ساوثهامبتون، الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، 16:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 3.

بورنموث VS شيفليد يونايتد، الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، 16:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 2.

توتنهام هوتسبير VS أستون فيلا، الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت القاهرة على قنوات beIN SPORTS HD 2 وbeIN SPORTS HD 11 EN.

الدوري الفرنسي:

مارسيليا VS ستاد ريمس ، الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، 17:30 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 6.

مونبلييه VS رين، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 5.

نيس VS إميان، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 1.

ستاد بريست VS تولوز، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 4.

أنغيه VS بوردو، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS MAX 4 FR

ديغون VS سانت إيتيان، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS MAX 6 FR

بطولة اتحاد غرب آسيا:

الأردن VS السعودية، الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت القاهرة على قنوات الأردن الرياضية HD والكويت الرياضية HD وقناة الرياضية العراقية HD.

الكويت VS البحرين، الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة، 21:30 بتوقيت القاهرة على قنوات الأردن الرياضية HD والكويت الرياضية HD وقناة الرياضية العراقية HD.

دوري أبطال أفريقيا:

بريكاما يونايتد الغامبي VS الرجاء البيضاوي المغربي، الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة، 21:30 بتوقيت القاهرة على القناة المغربية الرياضية.

كأس الاتحاد الأفريقي:

بيراميدز المصري VS ايتول دو كونغو الكونغولي، الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 22:00 بتوقيت القاهرة على قناة On Sport HD المصرية.

كأس الأبطال الدولية:

أتلتيكو مدريد VS يوفنتوس، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة على قناة Sport 1 Deutschland.