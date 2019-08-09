آرسنال يعلن غياب أوزيل وكولاشيناتس عن مباراة نيوكاسل لدواعٍ أمنية

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي في بيان غامض إلى حد ما، بأن لاعبيه الألماني مسعود أوزيل والبوسني سياد كولاشيناتس لن يشاركا في المباراة الأولى للفريق في الموسم الجديد من الدوري الممتاز، بسبب ”المزيد من الأحداث الأمنية“ المتعلقة باللاعبين.

وقال آرسنال الذي يفتتح موسمه، الأحد، ضد نيوكاسل يونايتد، أن ”مسعود أوزيل وسياد كولاشيناتس لن يكونا جزءًا من الفريق في مباراتنا الافتتاحية ضد نيوكاسل يونايتد بعد وقوع المزيد من الحوادث الأمنية التي تحقق فيها الشرطة“.

وترتبط المسألة بتعرض أوزيل الشهر الماضي لمحاولة سرقة بالسلاح الأبيض في شمال لندن، في مشهد تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي بكثافة وظهر فيه زميله وصديقه كولاشيناتس يقاتل المعتدين بيديه.

وغاب اللاعبان عن المباراة الودية التي خسرها آرسنال ضد ليون الفرنسي 1-2 في 28 يوليو بعد أيام معدودة على حادث الاعتداء، وقد أقر مدربهما الإسباني أوناي إيمري أنهما ليسا في الوضع الذهني المناسب بعد المحنة التي مرا بها.

وأوردت صحيفة ميرور البريطانية، اليوم الجمعة، أن السبب الذي دفع آرسنال إلى اتخاذ هذا القرار هو حصول تحركات مشبوهة مساء الخميس بالقرب من منزليْ اللاعبين في شمال لندن، ناقلة عن مصدر قوله بأن اللاعبين كانا ”مرعوبين“ وخائفين على سلامتهما وسلامة عائلتيهما، ويتم التحقيق الآن لمعرفة إذا كان ما حصل عمل أفراد أو عصابة منظمة.

وشدد آرسنال على أن ”سلامة لاعبينا وعائلتيهما هي دائمًا أولوية قصوى وقد اتخذنا هذا القرار بعد المناقشة مع اللاعبين وممثليهما“، كاشفًا: ”نحن نتواصل مع الشرطة ونزود اللاعبين وعائلتيهما بالدعم المتواصل“.

وختم: ”نتطلع للترحيب باللاعبين مرة أخرى مع الفريق في أقرب وقت ممكن“، مضيفًا: ”لن ندلي بأي تعليق إضافي بشأن هذه المسألة“.

وظهر كولاشيناتس المكنى ”الدبابة“ في فيديو كاميرات المراقبة يقفز من سيارة مترفة رباعية الدفع يقودها أوزيل لمواجهة معتدين ملثمين، انقضوا على السيارة بدراجة نارية في منطقة غولدز غرين في العاصمة.

ولوح المعتديان بالسكاكين في وجه ظهير آرسنال كولاشيناتس (26 عامًا) الذي ظهر وهو يقاتلهما بشراسة.

وأشارت صحيفة ذي صن أن المعتدين حاولا الوصول إلى سيارة أوزيل التي كانت متوقفة خارج منزل كولاشيناتس.

طارد بعدها المعتديان لنحو ميل سيارة أوزيل التي توقفت لاحقًا بعد رمي الحجارة والطوب على نوافذها.

وتابعت ذي صن أن أوزيل ”المرعوب“ وزوجته أمينة غولشي، ملكة جمال تركيا السابقة، نزلا من السيارة وهربا إلى مطعم تركي في الشارع، إذ هب الموظفون لمساعدتهما ومطاردة العصابة قبل وصول الشرطة التي أكدت أنها استجابت لطلب نجدة نتيجة محاولة سرقة.

وقال متحدث باسم الشرطة: ”ذُكر أن مشتبهين على دراجات نارية حاولا سرقة شخص يقود سيارة“.

وتابع: ”نجح السائق مع راكب معه بالفرار دون إصابات وانتقلا إلى مطعم في غولدز غرين، حيث تحدث إليهما ضباط الشرطة، لم تحدث اعتقالات والتحقيقات مستمرة“.