شاهد هدف محمد صلاح في مباراة ليفربول ونوريتش سيتي (فيديو)

أحرز محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي هدفًا رائعًا خلال مباراة فريقه أمام نوريتش سيتي، خلال اللقاء الذي يقام مساء اليوم على ملعب ”آنفيلد“، ضمن الأسبوع الأول من منافسات الأسبوع الأول من الدوري الإنجليزي.

واستلم صلاح بينية سحرية من فيرمينو وانفرد بالمرمى وسجل هدفًا رائعًا.

ليفربول 2 × 0 نوريتش سيتي | هدف محمد صلاح ء #الدوري_الانجليزي – الجولة (1)

ء #ليفربول_نوريتش_سيتي pic.twitter.com/BOdlVCnuEi — مجنوووون كوره (@XTbaC7uV5NrxStd) August 9, 2019

وتقدم نادي ليفربول الإنجليزي بهدف في شباك ضيفه، حيث أحرز جود فري مدافع نوريتش هدفًا في الدقيقة السابعة بالخطأ في مرماه بعدما فشل في تشتيت عرضية أوريغي.

ولم يدخل كلوب أي تعديلات على التشكيل السابق لذي لعب به أمام مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية.