شاهد هدف محمد صلاح في مباراة ليفربول ونوريتش سيتي (فيديو)

شاهد هدف محمد صلاح في مباراة ليفربول ونوريتش سيتي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

أحرز محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي هدفًا رائعًا خلال مباراة فريقه أمام نوريتش سيتي، خلال اللقاء الذي يقام مساء اليوم على ملعب ”آنفيلد“، ضمن الأسبوع الأول من منافسات الأسبوع الأول من الدوري الإنجليزي.

واستلم صلاح بينية سحرية من فيرمينو وانفرد بالمرمى وسجل هدفًا رائعًا.

وتقدم نادي ليفربول الإنجليزي بهدف في شباك ضيفه، حيث أحرز جود فري مدافع نوريتش هدفًا في الدقيقة السابعة بالخطأ في مرماه بعدما فشل في تشتيت عرضية أوريغي.

ولم يدخل كلوب أي تعديلات على التشكيل السابق لذي لعب به أمام مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية.