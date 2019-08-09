أهداف مباراة ليفربول ونوريتش سيتي.. 4-0 للريدز (فيديو)

تقدم نادي ليفربول الإنجليزي بهدف في شباك ضيفه نوريتش سيتي خلال اللقاء الذي يقام مساء اليوم على ملعب ”آنفيلد“، ضمن الأسبوع الأول من منافسات الأسبوع الأول من الدوري الإنجليزي.

وأحرز جود فري مدافع نوريتش هدفًا في الدقيقة السابعة بالخطأ في مرماه بعدما فشل في تشتيت عرضية أوريغي.

وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 19 من انفراد بالمرمى، ثم أضاف الهولندي فيرجيل فان دايك الهدف الثالث للريدز في الدقيقة 28.

وعز أوريغيى تقد الليفر بالهدف الرابع من رأسية قوية في الدقيقة 41.

الدوري الانجليزي | ليفربول 1 × 0 نورويتش سيتي | هدف اول ليفربول سجله مدافع نورويتش في مرماه د7 HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/sYJnBy35ez — موسم جديد و فهد هنااااااااااا (@DEQ03) August 9, 2019

ليفربول 2 × 0 نوريتش سيتي | هدف محمد صلاح ء #الدوري_الانجليزي – الجولة (1)

ء #ليفربول_نوريتش_سيتي pic.twitter.com/BOdlVCnuEi — مجنوووون كوره (@XTbaC7uV5NrxStd) August 9, 2019

ولم يدخل كلوب أي تعديلات على التشكيل السابق لذي لعب به أمام مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية.