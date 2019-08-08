رسميًا.. توتنهام يتعاقد مع الأرجنتيني جيوفاني لوسيلسو من ريال بيتيس

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي تعاقده مع الأرجنتيني جيوفاني لوسيلسو قادمًا من ريال بيتيس على سبيل الإعارة لموسم واحد مع بند يسمح بشراء عقده بشكل نهائي صيف 2020 .
وكان لاعب الوسط الأرجنتيني من الصفقات المنتظرة لفريق توتنهام منذ أيام وذكرت مصادر إعلامية إسبانية أنه سافر ليلة أمس للندن لإنهاء إجراءات انتقاله لتوتنهام.
وستكلف الصفقة الفريق الإنجليزي حوالي 55 مليون جنيه إسترليني بعد تنفيذه بند التعاقد الإجباري مع اللاعب في نهاية الإعارة.
وأغلق سوق الانتقالات رسميًا في إنجلترا وما زالت عدة صفقات تنتظر استكمال الإجراءات وتملك الفرق حتى الساعة 19:00 لبعث أوراقها لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.