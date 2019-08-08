رسميًا.. توتنهام يتعاقد مع الأرجنتيني جيوفاني لوسيلسو من ريال بيتيس

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ستكلف الصفقة الفريق الإنجليزي حوالي 55 مليون جنيه إسترليني بعد تنفيذه بند التعاقد الإجباري مع اللاعب في نهاية الإعارة.