آرسنال يضم الظهير الأيسر كيران تيرني من سيلتيك مقابل 25 مليون إسترليني

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي بالمشاركة مع سيلتك الأسكتلندي انتقال الظهير الأيسر كيران تيرني في صفقة طويلة الأمد.

وقال النادي الأسكتلندي في بيان: ”وافق سيلتيك على انتقال كيران تيرني إلى آرسنال في صفقة قياسية بلغت 25 مليون جنيه إسترليني (30.35 مليون دولار)“.

وهذا المبلغ جعل الدولي الأسكتلندي تيرني (22 عامًا) أغلى لاعب ينتقل من الدوري الأسكتلندي الممتاز، بعدما تجاوزت قيمته 20 مليون إسترليني دفعها أولمبيك ليون ليضم موسى ديمبلي مهاجم سيلتيك العام الماضي.

وبات تيرني، الذي نشأ في أكاديمية سيلتيك للشباب وساهم في فوز الفريق الأسكتلندي بالثلاثية المحلية الموسم الماضي، خامس صفقات آرسنال خلال فترة الانتقالات الحالية.

وتعاقد النادي اللندني مع جابرييل مارتنيلي وداني سيبايوس على سبيل الإعارة من ريال مدريد والجناح نيكولا بيبي، في صفقة قياسية للنادي، وقلب الدفاع وليام ساليبا الذي تمت إعادته إلى سانت إيتيين على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.