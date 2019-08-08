ريدموند يبقى في ساوثهامبتون حتى 2023

قال ساوثهامبتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، إن لاعب الوسط نيثن ريدموند وقع عقدًا جديدًا لأربع سنوات؛ ليبقى في النادي حتى 2023.

وسجل ريدموند، الذي شارك في كل مباريات فريقه، 38 في الدوري الموسم الماضي، وتم اختياره أفضل لاعب في ساوثهامبتون خلال الموسم، ستة أهداف وصنع أربعة، ليحتل النادي المركز 16 ويفلت من الهبوط.

وقال ريدموند في بيان: ”السعادة لا تسعني بالتوقيع، وأتطلع لخوض الموسم الجديد“.

Drop your congratulations messages to @NathanRedmond22 after his new deal at #SaintsFC ???? pic.twitter.com/SWEYjYYDb0 — Southampton FC (@SouthamptonFC) August 8, 2019

وتابع: ”لدينا مجموعة رائعة من اللاعبين الذين استمتعت بوجودي معهم خلال السنوات الثلاث الماضية. أشعر أنه يمكننا تحقيق أشياء مميزة للنادي“.

وقال رالف هازنهوتل مدرب ساوثهامبتون، إن تمديد تعاقد ريدموند خطوة جيدة من النادي قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأضاف المدرب النمساوي: ”إنها أنباء جيدة جدًا للنادي“.

وتابع: ”أظهر هذا اللاعب مدى أهميته الكبيرة للفريق الموسم الماضي. أعتقد أنها إشارة كبيرة على أنه يرغب في استكمال المشروع الذي بدأناه“.

ويستهل ساوثهامبتون مشواره في الدوري الممتاز بمواجهة بيرنلي، يوم السبت.