ريدموند يبقى في ساوثهامبتون حتى 2023

قال ساوثهامبتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، إن لاعب الوسط نيثن ريدموند وقع عقدًا جديدًا لأربع سنوات؛ ليبقى في النادي حتى 2023.

وسجل ريدموند، الذي شارك في كل مباريات فريقه، 38 في الدوري الموسم الماضي، وتم اختياره أفضل لاعب في ساوثهامبتون خلال الموسم، ستة أهداف وصنع أربعة، ليحتل النادي المركز 16 ويفلت من الهبوط.

وقال ريدموند في بيان: ”السعادة لا تسعني بالتوقيع، وأتطلع لخوض الموسم الجديد“.

