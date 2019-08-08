تقارير: اتفاق نهائي بين آرسنال وتشيلسي لضم البرازيلي ديفيد لويز

كشفت تقارير صحفية عن آرسنال الإنجليزي، اليوم الخميس، عن توصله لاتفاق مع جاره تشيلسي لضم المدافع البرازيلي ديفيد لويز.

وسيخضع لويز، البالغ 32 عامًا، للفحص الطبي في آرسنال في وقت لاحق اليوم، تمهيدًا لتوقيع العقود رسميًا في صفقة تبلغ قيمتها 8 ملايين جنيه إسترليني، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وجدد تشيلسي عقد لويز حتى عام 2021 في أيار / مايو الماضي.

وكان لويز قد انضم إلى تشيلسي في 2011 قادمًا من بنفيكا البرتغالي، قبل أن يرحل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في 2014، ثم يعود مجددًا للنادي الإنجليزي في صيف 2016.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت في وقت سابق إلى رغبة مدافع تشيلسي في الانتقال إلى آرسنال، كما أنه حصل على موافقة مدرب الفريق فرانك لامبارد لإتمام الصفقة.

ويتبقى لدافيد لويز عام واحد فقط في عقده الحالي مع تشيلسي، ما يخفض من قيمته السوقية، ويضطر البلوز لبيعه بثمن قليل.