تقارير: ديفيد لويز مدافع تشيلسي يرغب في الرحيل إلى آرسنال

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية أن المدافع البرازيلي ديفيد لويز يرغب في الرحيل عن تشيلسي، والتوقيع لفريق آرسنال في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية في إنجلترا.

وحسب الصحيفة، فالمدافع البرازيلي أخبر إدارة تشيلسي بقراره وغادر تدريبات الفريق.

ويملك ديفيد لويز ومدير كرة القدم في فريق آرسنال مواطنه إيدو نفس الوكيل، وهو ما يسهل من مهمة انتقال اللاعب.

وما زال أوناي إيمري يبحث عن مدافع في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية، وحاول الفريق استعارة عدة لاعبين من بينهم صامويل أومتيتي مدافع برشلونة ودانييلي روغاني مدافع يوفنتوس.

ورحل القائد الفرنسي المدافع لوران كوتشيلني نحو بوردو الفرنسي.