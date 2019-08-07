واتفورد يضم داني ويلبيك مهاجم آرسنال في صفقة انتقال مجانية

أعلن نادي واتفورد الإنجليزي عن ضم داني ويلبيك مهاجم منتخب إنجلترا في صفقة انتقال مجانية قادمًا من آرسنال.

وأمضى ويلبيك (28 عامًا) خمس سنوات في آرسنال لكنه لعب 14 مباراة فقط في مختلف المسابقات في الموسم الأخير.

وقال واتفورد في بيان على موقع النادي على الإنترنت: ”يسعدنا أن نعلن انضمام مهاجم منتخب إنجلترا داني ويلبيك في صفقة انتقال مجانية، وافق اللاعب السابق لمانشستر يونايتد وآرسنال على توقيع عقد دائم…سيعزز تشكيلة المدرب خابي جارسيا قبل انطلاق موسم 2019-2020“.

وشارك ويلبيك في 88 مباراة إجمالًا في الدوري مع آرسنال وسجل 16 هدفًا بعد أن انضم للفريق اللندني قادمًا من فريق طفولته يونايتد مقابل صفقة قدرت بنحو 16 مليون جنيه إسترليني (19.44 مليون دولار).

وهذه هي ثاني صفقة يبرمها واتفورد في فترة الانتقالات الحالية بعد ضم كريج دوسون لاعب الوسط من وست بروميتش ألبيون الشهر الماضي.

وسيستهل واتفورد، الذي احتل المركز 11 الموسم الماضي، مشواره في الموسم الجديد باستضافة برايتون اند هوف البيون يوم السبت المقبل.