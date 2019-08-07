كوتينيو يرفض الانضمام إلى توتنهام ويتمسك بالفرصة في برشلونة

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن رفض النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب برشلونة الإسباني، الانضمام إلى صفوف توتنهام هوتسبير لمدة عام واحد، على سبيل الإعارة، خلال الميركاتو الحالي.

ووفقًا لصحيفة ”ميرور“ البريطانية، فإن كوتينيو رفض الانضمام إلى توتنهام، كما أنه من غير المحتمل أن يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الغموض يكتنف مستقبل النجم البرازيلي، ولكن من المرجح أن يستمر مع برشلونة في الموسم الجديد.

وانتقل كوتينيو، البالغ من العمر 27 عامًا، إلى صفوف برشلونة في يناير 2018 قادمًا من نادي ليفربول الإنجليزي، في أغلى صفقة بتاريخ الفريق الكتالوني، بلغت 120 مليون يورو، إضافة إلى متغيرات قدرت بـ40 مليونًا.