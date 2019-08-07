مانشستر يونايتد يرفض التفريط في مدافعه كريس سمولينغ

رفض نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عرضًا من إيفرتون لضم كريس سمولينغ لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس، أن أولي غونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد يرى أن الإنجليزي الدولي سمولينغ يشكل دعامة أساسية لخط الدفاع إلى جانب هاري ماغواير وفيكتور ليندلوف.

وكان لاعب قلب الدفاع سمولينغ وقع في ديسمبر الماضي، عقدًا جديدًا مع مانشستر يونايتد يقضي باستمراره مع الفريق حتى يونيو 2022 مع إمكانية التمديد لعام آخر.

وخاض سمولينغ 24 مباراة في الدوري الممتاز بقميص مانشستر يونايتد في الموسم الماضي، وقد لعب إجمالي 323 مباراة بكل المسابقات منذ انضمامه إلى مانشستر يونايتد، تحت قيادة مدربه السابق السير أليكس فيرجسون، في عام 2010 قادمًا من فولهام.

كما لعب سمولينغ 31 مباراة مع المنتخب الإنجليزي لكنه استبعد من القائمة التي أعلنها المدير الفني غاريث ساوثغيت لكأس العالم 2018 التي أقيمت بروسيا، ولم يتم استدعاؤه بعدها.