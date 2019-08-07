صحيفة: محمد النني يوافق على الانتقال إلى غالاتا سراي التركي

ذكرت تقارير صحفية تركية، اليوم الأربعاء، أن لاعب خط الوسط المصري، محمد النني، لاعب آرسنال، وافق على الانتقال إلى نادي غالاتا سراي التركي، في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وبحسب صحيفة ”تاكفيم“، فإن غالاتا سراي ومحمد النني توصلا لاتفاق بشأن الصفقة، التي ستكون بنظام الإعارة لمدة عام، مع إمكانية الشراء بنهاية موسم 2019/2020.

وأشارت الصحيفة التركية، إلى أنه سيتم الإعلان عن الصفقة في الأيام القليلة المقبلة.

ومن المرجح أن يتقلص دور محمد النني، البالغ من العمر 27 عامًا، مع آرسنال الموسم المقبل، تحت قيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري.

وانتقل محمد النني إلى آرسنال، في سوق الانتقالات الشتوي 2016، وشارك مع الغانرز في 89 مباراة، بواقع 5618 دقيقة، سجل فيها هدفين وصنع 8.