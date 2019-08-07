ريال مدريد يتفق مع نجم نادي ليفربول

كشف تقارير صحفية إنجليزية، عن توصل ريال مدريد الإسباني إلى اتفاق مع لاعب خط وسط نادي ليفربول الإنجليزي، البرازيلي فابينهو، لضمه في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

ووفقًا لصحيفة ”ميرور“، فإن ريال مدريد توصل لاتفاق مع فابينهو، وسيعلن التعاقد معه بعد تعاقد ليفربول مع بديله قبل يومين من إغلاق سوق الانتقالات في إنجلترا.

وأشارت الصحيفة إلى أن قيمة صفقة انتقال فابينهو إلى ريال مدريد ستبلغ 65 مليون يورو، إضافة إلى 10 ملايين أخرى كمتغيرات، على أن يحصل اللاعب البرازيلي على راتب سنوي قدره 7.5 مليون يورو، وسيمتد عقده مع النادي الملكي حتى صيف العام 2024.

ويبدو أن ريال مدريد يئس من التعاقد مع لاعب خط الوسط الفرنسي بول بوغاب من مانشستر يونايتد، ولذلك اتجه إلى فابينهو، رغم التقارير التي ربطت النادي الإسباني بدوني فان دي بيك لاعب أياكس أمستردام الهولندي.

لكن ريبيكا تافاريس زوجة فابينيو ألمحت إلى عدم صحة التقارير الصحفية التي تشير إلى اقتراب رحيل زوجها إلى ريال مدريد، كما نفت شبكة ”ليفربول إيكو“ العالمية الخبر، وأكدت أن إدارة ليفربول لا تنوي الاستغناء عن فابينيو،

ونشرت ريبيكا تافاريس صورة متحركة عبر حسابها الشخصي بموقع ”تويتر“ قد تكون تلميح من جانبها إلى السخرية من أنباء رحيل زوجها عن بطل أوروبا.

ولعب فابينهو، البالغ من العمر 25 عامًا، لفريق الشباب في ريال مدريد ”كاستيا“، موسم 2012/2013، على سبيل الإعارة من ريو آفي البرتغالي قبل أن ينتقل إلى موناكو الفرنسي.

وانتقل فابينهو من موناكو إلى ليفربول صيف العام 2018، مقابل 45 مليون يورو، وشارك مع الريدز في 42 مباراة، سجل فيها هدفًا وصنع هدفين.

وشارك فابينهو 67 دقيقة في مباراة ليفربول مع مانشستر سيتي، في كأس الدرع الخيرية الإنجليزية، يوم الأحد الماضي، والتي انتهت بفوز مانشستر سيتي بركلات الترجيح 5/4، عقب التعادل 1/1.