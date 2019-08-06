هل يكون أوزيل بديل واين روني في الدوري الأمريكي؟

أشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن الألماني مسعود أوزيل لاعب وسط آرسنال قد يكون بديلًا لواين روني الذي رحل عن دي.سي يونايتد الأمريكي ليدرب ويلعب في ديربي كاونتي في الدرجة الثانية بالدوري الإنجليزي.

وفي صفقة هائلة لديربي قال النادي إن روني (33 عامًا) وقع عقدًا مبدئيًا لمدة 18 شهرًا مع وجود خيار يسمح بالتمديد لعام آخر وسيعمل أيضًا مدربًا في الفريق الأول وأكاديمية النادي.

ونقلت صحيفة ”صن“ البريطانية عن الصحفي الأمريكي ستيفن غوف قوله إن أوزيل المرشح البديل لقائد وهداف منتخب إنجلترا ومانشستر يونايتد السابق.

وأضاف غوف: ”أحد ممثلي أوزيل سيلتقي بمسؤولي النادي في واشنطن الأسبوع المقبل. ومن المرجح التوصل لاتفاق ببقاء لاعب الوسط الألماني السابق في آرسنال حتى حتى يناير/كانون الثاني المقبل قبل الانتقال للدوري الأمريكي للمحترفين.

وسيكون أوزيل البالغ عمره 30 عامًا البديل المناسب الذي سيرضي جماهير دي. سي يونايتد بعد رحيل روني.

ويحصل أوزيل على نحو 350 ألف جنيه استرليني في الأسبوع واللعب في الولايات المتحدة يضمن له الحصول على ذات هذا الراتب الضخم الذي لا يمكن للكثير من الأندية الأوروبية دفعه.

أصبح روني، الهداف التاريخي لمانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي، أحدث عضو في ”الجيل الذهبي“ لإنجلترا يتلمس طريقه في عالم التدريب.

وسيسير روني على خطى فرانك لامبارد مدرب ديربي السابق وستيفن جيرارد مدرب رينغرز. وتولى لامبارد بعد ذلك قيادة ناديه السابق تشيلسي بعدما ساهم في وصول ديربي إلى نهائي ملحق الترقي للدوري الممتاز الموسم الماضي.