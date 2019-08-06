آرسنال يعلن انتقال قائده لوران كوسيلني إلى بوردو الفرنسي

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي انتقال قائده لوران كوسيلني إلى بوردو الفرنسي مقابل خمسة ملايين يورو.

ووضع كوسيلني حدًا لتسع سنوات قضاها شمال لندن لينضم إلى بوردو، حيث شارك قلب الدفاع الفرنسي (33 عامًا)، في 350 مباراة مع النادي اللندني وفاز معه بكأس الاتحاد الإنجليزي في 2014 و2015 و2017.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية، لكن وسائل إعلام بريطانية قالت إن بوردو سيدفع ما يصل إلى خمسة ملايين يورو من أجل كوسيلني الذي كان هدفًا لأولمبيك ليون أيضًا.

وقال آرسنال في بيان مقتضب بموقعه على الإنترنت ”لوران كوسيلني سيرحل للانضمام إلى بوردو، نشكر لوران على إسهاماته في النادي ونتمنى له حظًا طيبًا في المستقبل“.

ورفض كوسيلني الذي كان يتبقى عام في عقده، السفر مع الفريق في جولته بالولايات المتحدة استعدادًا للموسم الجديد، ما أثار غضب النادي.

ويمثل رحيله ضربة قوية للمدرب أوناي إيمري الذي يتعين عليه تدعيم دفاعه مع سعي آرسنال لتحقيق مركز أفضل من الخامس الذي احتله الموسم الماضي.

وذكرت تقارير صحفية بريطانية أن أرسنال يسعى لضم دايوت أوباميكانو من لايبزيغ ودانييلي روجاني من يوفنتوس.

ويبدأ آرسنال الموسم الجديد خارج ملعبه ضد نيوكاسل يونايتد يوم الأحد القادم.