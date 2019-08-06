تقارير: آرسنال يتفق مع برشلونة على ضم كوتينيو لمدة عام على سبيل الإعارة

دخل نادي آرسنال الإنجليزي في مفاوضات مع برشلونة لمحاولة التعاقد مع البرازيلي فيليبي كوتينيو، قبل 48 ساعة من إغلاق سوق الانتقالات في إنجلترا.

ونشرت صحيفة ”ذا صن“ الإنجليزية تقريرًا أشارت فيه إلى أن إدارة آرسنال اتفقت مع نظيرتها في برشلونة على ضم اللاعب لمدة عام على سبيل الإعارة، مع تفعيل بند خيار الشراء.

وكشفت الصحيفة الإنجليزية أن آرسنال سيدفع ما يقرب من 27 مليون جنيه إسترليني لبرشلونة، مقابل الحصول على خدمات كوتينيو لمدة عام على سبيل الإعارة.

وكان كوتينيو رفض الدخول في صفقة تبادلية تقضي بانتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، مقابل عودة مواطنه نيمار إلى برشلونة.

وسافر كوتينيو مع زملائه في برشلونة على متن الطائرة المتجهة إلى ميامي في جولتهم قبل انطلاق الموسم إلى أمريكا، حيث سيلعبون مع نابولي مرتين.

وانضم كوتينيو إلى برشلونة في يناير 2018 قادمًا من ليفربول الإنجليزي في صفقة وصلت إلى 145 مليون جنيه إسترليني.