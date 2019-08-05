سبورت: باريس سان جيرمان عرض نيمار على مانشستر يونايتد

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، الإثنين، أن باريس سان جيرمان الفرنسي عرض نجمه البرازيلي نيمار على نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لبيعه في سوق الانتقالات الصيفي.

وأوضحت صحيفة ”سبورت“ أن باريس سان جيرمان عرض نيمار على مانشستر يونايتد، لكن النادي الإنجليزي رفض التعاقد مع النجم البرازيلي، البالغ من العمر 27 عامًا.

وأشارت ”سبورت“ إلى أن نيمار كذلك رفض الانضمام إلى مانشستر يونايتد، وأن نيته واضحة بالانتقال فقط إلى نادي برشلونة الإسباني.

وبحسب ”سبورت“، فإن نية باريس سان جيرمان الأساسية هي التخلص من التوتر مع نيمار، وحسم مصير اللاعب قبل بداية الدوري الفرنسي يوم 8 أغسطس، مع ضرورة عدم إعادة نيمار إلى برشلونة.

وتوترت العلاقة بين نيمار وإدارة باريس سان جيرمان ومديره الرياضي ليوناردو، وأعرب اللاعب عن رغبته الواضحة في العودة إلى برشلونة، في حين أن النادي الفرنسي مصمم على بقاء نيمار، أو انتقاله إلى أي نادٍ عدا برشلونة.

وغادر نيمار برشلونة إلى باريس سان جيرمان، صيف العام 2017، بصفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو (قيمة فسخ العقد)، لكن اللاعب البرازيلي لم يقدم المستوى المتوقع إلى الآن، كما غاب عن عدد كبير من المباريات بسبب الإصابة.

يشار إلى أن نيمار انضم إلى برشلونة صيف العام 2013، قادمًا من سانتوس البرازيلي، وشارك مع النادي الكتالوني في 186 مباراة، سجل فيها 105 أهداف، وصنع 77.