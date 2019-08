رسميًا.. ليفربول يبرم صفقة جديدة (صور)

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، رسميًا، الإثنين، تعاقده مع الحارس الإسباني آدريان قادمًا من وست هام يونايتد السابق، لتكون الصفقة الثالثة للريدز في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وقال ليفربول عبر موقعه على الإنترنت، إنه تعاقد مع آدريان، البالغ من العمر 32 عامًا، مجانًا في صفقة انتقال حُر، وإن الحارس الإسباني وقّع عقدًا لمدة 3 سنوات، مع خيار التمديد لعام آخر.

وسيكون آدريان مكان الحارس البلجيكي سيمون مينيوليه الذي رحل إلى كلوب بروج.

وصفقة التعاقد مع آدريان هي الثالثة لليفربول في سوق الانتقالات الصيفي الحالي، بعد الهولندي سيب فان دن بيرغ، وهارفي إليوت أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

يشار إلى أن آدريان انضم إلى الدوري الإنجليزي العام 2013، قادمًا من ريال بيتيس، وشارك في 150 مباراة مع وست هام يونايتد.

ويستهل ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي يوم 9 أغسطس بمواجهة نوريتش سيتي، على ملعب أنفيلد.

”I come here to fight for all the competitions. We have many competitions ahead – we’re going to fight for it and try to get them.“ ????@AdriSanMiguel‘s first exclusive #LFC interview ???? — Liverpool FC (@LFC) August 5, 2019

”I’m very ambitious, I come here to try to win everything, to try to push Ali from the first minute and to make us better.“ ???? pic.twitter.com/LcKq6HLkUl — Liverpool FC (@LFC) August 5, 2019