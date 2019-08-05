الحارس مينيوليه يرحل عن نادي ليفربول وينضم إلى كلوب بروج

قال ناديا كلوب بروج وليفربول، اليوم الإثنين، إن النادي البلجيكي تعاقد مع سيمون مينيوليه حارس النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم دون الكشف عن تفاصيل مالية.

وكان مينيوليه عنصرًا في تشكيلة ليفربول الفائزة بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وأنهى ست سنوات قضاها في أنفيلد خاض خلالها أكثر من 200 مباراة في كل المسابقات.

وبعد المشاركة في 22 مباراة في كل المسابقات خلال موسم 2017-2018، خاض الحارس البالغ من العمر 31 عامًا مباراتين فقط الموسم الماضي، بعد أن اعتمد المدرب يورغن كلوب على الحارس أليسون.

وأعلن كلوب بروج، أمس الأحد، أن الدولي البلجيكي مينيوليه وافق على عقد لخمس سنوات.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن قيمة صفقة الانتقال تبلغ نحو سبعة ملايين جنيه إسترليني (8.51 مليون دولار).

وبدأ مينيوليه مسيرته في نادي سانت ترويدن البلجيكي قبل الانتقال إلى سندرلاند في 2010. وانتقل إلى ليفربول بعدها بثلاثة أعوام.