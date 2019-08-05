يورغن كلوب ينتقد موعد مباراة ليفربول ضد نوريتش سيتي في افتتاح الدوري الإنجليزي

انتقد يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بسبب موعد مباراة فريقه الأولى ببطولة البريميرليغ، والمقررة يوم الجمعة المقبل، أمام نوريتش سيتي.

وقال كلوب، في تصريحات أبرزتها صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية: ”أفضل أن ألعب مباراة نوريتش يوم الأحد، أي بعد يومين من التاريخ المحدد لها“.

وأضاف: ”لقد لعبنا آخر مباراة في الموسم الماضي بنهائي دوري أبطال أوروبا، وكذلك سنلعب أول مباراة في الدوري الإنجليزي، الأمر لا يبدو صحيحًا“.

وتابع: ”أرى الناس متحمسين ويتطلعون إلى المباراة، لكن لا أحد يهتم بالمشاكل التي لدينا، ولهذا السبب يجب أن أذكرهم لأن لا أحد يراها“.

وأردف: ”كانت مباراتنا الأخيرة ضد توتنهام هوتسبير بعد ثلاثة أسابيع من لعب الجميع مبارياتهم الأخيرة في الموسم، والآن سنلعب أول مباراة في البريميرليغ أيضًا، من يمكنه فهم هذه الفكرة؟“.

وخسر ليفربول لقب الدرع الخيرية أمس، بعد الهزيمة أمام مانشستر سيتي بركلات الترجيح، عقب نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي (1-1).