مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي.. تعرف على تقييم محمد صلاح وأفضل لاعبي الفريقين

أكدت مباراة مانشستر سيتي وليفربول على كأس الدرع الخيرية بملعب ويمبلي، أمس الأحد، أن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ستشهد هذا الموسم تكرارًا لما كانت عليه المنافسة في الموسم السابق.

وجاء تتويج مانشستر سيتي بالدرع الخيرية بعد مباراة مثيرة ومليئة بالفرص الضائعة من الفريقين، ولم يستطع حامل لقب البريمييرليغ من حسم البطولة على حساب ليفربول إلا في ركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

تبادل الفريقان السيطرة وإهدار الفرص، وكان المصري الدولي محمد صلاح أخطر لاعبي الفريقين وأكثرهم تسديدًا على المرمى، ولكن الحظ والحارس كلاوديو برافو، والمدافع كايل ووكر كانوا سببًا في عدم هز الشباك، في حين أهدر رحيم ستيرلينغ فرصتين من انفرادين كاملين بالحارس أليسون.

وأثبتت المباراة ما أكده الخبراء سابقًا، أن المنافسة على البرمييرليغ ستكون ثنائية أيضًا هذا الموسم، بعد أن حسم مانشستر سيتي الموقف في الموسم الماضي بفارق نقطة واحدة فقط وفي المرحلة الأخيرة من البطولة.

ويأتي هذا المشهد في ظل تراجع مستويات الأندية الكبرى الأخرى، وعلى رأسها تشيلسي، الذي منعته العقوبات من إبرام أي صفقات، ولم يستطع تعويض رحيل البلجيكي إدين هازارد إلى ريال مدريد، سوى بصفقة واحدة كان حسمها في وقت سابق، وهي للأمريكي كريسيتيان بوليسيتش.

وفي الوقت ذاته فإن ناديي مانشستر يونايتد وأرسنال غير مرشحين أيضًا للمنافسة، بينما يقف توتنهام هوتسبير في موقف أقوى نسبيًّا، في ظل استقراره الفني والإداري، وكونه وصيفًا لبطل أوروبا ليفربول، ويمكنه أن يزاحم الثنائي السيتي والريدز على المنافسة.

من جانبها، رصدت صحيفة ”غارديان“ البريطانية تقييم لاعبي مانشستر سيتي وليفربول في مباراة الدرع الخيرية، ووضعت البرتغالي برناردو سيلفا نجم وسط مانشستر سيتي في صدارة التقييم خلال المباراة، بعد ظهوره بمستوى رائع للغاية، ومنحته 9 درجات.

وجاء تقييم الصحيفة للاعبي الفريقين كالآتي:

مانشستر سيتي:

رودري 8 درجات، كلاوديو برافو وكايل ووكر وديفيد سيلفا وكيفين دي بروين وزينشينكو ورحيم سترلينغ وخيسوس 7، جون ستونز وأوتامندي وليروي ساني 6 درجات.

ليفربول:

فيرجيل فان دايك 8 درجات، محمد صلاح وفرمينو 7 درجات، أليسون وروبرتسون وهندرسون وفينالدوم وفابينيو 6، ألكسندر أرنولد وأوريغي 5 درجات، جو غوميز 4.