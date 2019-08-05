المنشطات سبب استبعاد رياض محرز من مباراة مانشستر سيتي وليفربول في كأس الدرع الخيرية

كشف بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن السبب الحقيقي لغياب الدولي الجزائري، رياض محرز عن مباراة فريقه أمام ليفربول في كأس الدرع الخيرية الإنجليزية التي تقام سنويًّا قبل انطلاق الموسم الجديد، والتي توج بها السيتي.

وقال المدير الفني الإسباني في تصريحات نقلتها جريدة ”ذا صن“ عقب اللقاء: ”غياب محرز لم يكن لأسباب فنية بل خوفًا من رسوبه في اختبار المنشطات، محرز اضطر لأخذ دواء خاص بالعين وطبيب الفريق أكد أن به نسبة منشطات ضعيفة فلم نَشأ المغامرة والدفع باللاعب خوفًا عليه وعلى مصلحة الفريق“.

وأضاف: ”لم نرد المخاطرة لأن الأطباء لم يكن لديهم علم بما تناوله محرز أو ما حدث بالضبط. نأمل مشاركته أمام وست هام يونايتد، يوم السبت المقبل، في انطلاق الدوري“.

ونجح مان سيتي في حصد لقب الدرع الخيرية عقب فوزه على نظيره ليفربول بركلات الترجيح 5/4، في المباراة التي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما في الوقت الأصلي للمباراة.

وخرجت تقارير قبل المباراة تفيد بأن استبعاد محرز جاء لأسباب فنية، بعد أن كان اسمه ضمن القائمة الأساسية لخوض اللقاء الذي أقيم على ملعب ويمبلي، وأنه غير جاهز للعودة للمنافسة الرسمية، ويعاني إرهاقًا شديدًا.

يذكر أن قائد المنتخب الجزائري حصد أخيرًا كأس الأمم الأفريقية 2019، التي أقيمت في مصر وانتهت في الـ 19 من الشهر الماضي.