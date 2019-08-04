حارس ليفربول يضج من مقاعد البدلاء ويرحل إلى بلاده لضمان مكان في منتخب بلجيكا

انتهت أيام الحارس البلجيكي سيمون مينيوليه في ليفربول بعد ست سنوات قضاها في النادي الإنجليزي بعدما وافق على العودة إلى كلوب بروغ.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية يوم الأحد أن المدير الفني الألماني للفريق يورغن كلوب أشار عقب المباراة الودية في برادفورد الشهر الماضي إلى أن مينيوليه يمكنه البقاء في الفريق كحارس ثان.

لكن الحارس البلجيكي وجد فرصة محدودة في صفوف الفريق في الموسمين الأخيرين بعد انضمام البرازيلي أليسون بيكر من روما الإيطالي بعدما فقد مكانه في البداية لصالح لوريس كاريوس.

لكن مينيوليه وجد أن بقاءه في ليفربول سيقلص من فرص مشاركته لذلك وجد فرصة في الانتقال إلى كلوب بروغ للمشاركة في المباريات وكذلك سيشارك في تصفيات دوري أبطال أوروبا.

وسيحتاج ليفربول لتعاقد مع حارس بديل قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية يوم الخميس المقبل نظرًا لأن الحراس الشباب لديه لا يتمتعون بخبرة مينيوليه.

وكان مينيوليه يمكنه الرحيل قبل عام عندما حاول فولهام التعاقد معه لكن ليفربول رفض قبل أن يعود ويوافق على رحيله إلى كلوب بروغ قبل عامين من نهاية عقده.

ولا شك أن عودته إلى بلجيكا ستساعد الحارس البالغ عمره 31 عامًا في البقاء ضمن تشكيلة روبرتو مارتينيز المدير الفني للمنتخب الحاصل على المركز الثالث في كأس العالم الأخيرة في روسيا.

وأبلغ مينيوليه زملاءه في ليفربول برحيله عقب الخسارة أمام مانشستر سيتي بركلات الترجيح في كأس الدرع الخيرية يوم الأحد.