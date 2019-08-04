تقرير: بايرن ميونخ يوافق على الشروط الشخصية لليروي ساني

أفادت تقارير صحفية ألمانية أن نادي بايرن ميونخ اقترب من حسم صفقة ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

وبحسب ”سكاي ألمانيا“، فإن بايرن ميونخ وافق على الشروط المالية لساني، إذ سيتقاضى ساني 16.5 مليون جنيه إسترليني سنويًا، لكن على النادي البافاري الاتفاق مع مانشستر سيتي لإتمام الصفقة.

وذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية قبل أيام أن العرض المناسب لمانشستر سيتي بين 135 و145 مليون جنيه إسترليني ليصبح بين أعلى 3 لاعبين في قيمة الانتقالات في التاريخ.

وأضافت ”سكاي ألمانيا“ أن بايرن ميونخ يريد إنهاء الصفقة بشكل رسمي يوم الخميس المقبل على أبعد تقدير.

وانضم ساني إلى مانشستر سيتي العام 2016 مقابل 45 مليون جنيه إسترليني، وشارك مع الفريق في 133 مباراة، سجل فيها 39 هدفًا وصنع 45، ويتبقى عامان على نهاية عقده مع النادي الإنجليزي.

وتعرض ساني لتدخل من ترنت ألكساندر-أرنولد، ليغادر اللاعب الألماني الملعب في الدقيقة 13، وشارك مكانه البرازيلي غابرييل جيسوس، في كأس الدرع الخيرية الإنجليزية، الأحد.