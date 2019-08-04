ضربة قوية لتوتنهام بإصابة ديلي آلي والهزيمة أمام إنتر ميلان

يبدو أن ديلي آلي لاعب وسط توتنهام هوتسبير سيغيب عن افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد إصابته في العضلة الخلفية للفخذ في الهزيمة بركلات الترجيح أمام إنتر ميلان في مباراة ودية، اليوم الأحد.

ومنح لوكاس مورا التقدم لتوتنهام في الدقيقة الثانية بعد عمل رائع من إيريك لاميلا، لكن فريق المدرب أنطونيو كونتي أدرك التعادل في نهاية الشوط الأول بعد تمريرة من إيفان بريشيتش إلى ستيفانو سينسي.

وكان الحديث الأبرز عن إصابة آلي التي ستحرم ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام من خدماته قبل انطلاق الدوري.

وقال بوكيتينو عن إصابة اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا في العضلة الخلفية للفخذ والتي أبعدته فترتين خلال الموسم الماضي:“لا أعتقد أنه سيكون جاهزًا للموسم الجديد، إنها العضلة ذاتها، لذا بالتأكيد نشعر بقلق، يجب أن ينتبه إلى ما يحدث لجسده، لكننا هنا لمساعدته“.

وأضاف:“نعتقد أنها إصابة بسيطة، وسيحتاج إلى عدة أسابيع فقط للعودة والانضمام إلى التشكيلة“.

وغاب عن توتنهام المدافعون: بن ديفيز (الفخذ)، وسيرج أورييه (اليد)، وخوان فويث (الكاحل).

وسيغيب فويث عن انطلاق الموسم للإيقاف، وهو الأمر ذاته للمهاجم سون هيونج-مين بعد طردهما في الجولة قبل الأخيرة للموسم الماضي.

ويستهل توتنهام مشواره في الدوري باستضافة أستون فيلا يوم السبت المقبل.