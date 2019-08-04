ماذا قال يورغن كلوب وغوارديولا بعد تفوق مانشستر سيتي على ليفربول؟

علق المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، والألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، على مباراة الفريقين في كأس الدرع الخيرية الإنجليزية الأحد.

وتغلب مانشستر سيتي بركلات الترجيح 5/4 على ليفربول، بعد تعادلهما 1/1 في الأشواط الأصلية، ليحافظ مانشستر سيتي على اللقب للمرة الثانية على التوالي.

وأعرب غوارديولا عن سعادته بالفوز على ليفربول، وقال: ”لا يمكن لأي فريق أن يهيمن على المباراة لمدة 90 دقيقة، كانت لدينا أوقات جيدة في المباراة، استحوذنا على اللقاء في الربع ساعة الأولى“.

وأضاف ”لقد كان اختبارًا جيدًا للفريقين، من الجيد أن يدرك اللاعبون ما سيواجهونه في الموسم الجديد للفريقين بهذا المستوى في بداية الموسم“.

وأكمل المدرب الإسباني ”ركلات الترجيح كانت من نصيبنا اليوم، ولكن علينا أن ندرك جيدًا ما قمنا به، لقد قدّمنا أداءً جيدًا ومستوىً مميزًا في مباراة افتتاح موسم“.

واختتم غوارديولا ”لايزال هناك مانشستر يونايتد وآرسنال وتوتنهام وتشيلسي، لا أعرف ما سيحدث هذا الموسم“.

من جهته قال كلوب بعد المباراة: ”لقد كان الأداء رائعًا، في الشوط الثاني تحديدًا كنا رائعين، ولكن لم نحصل على ما نستحق، ولا يمكنني أن أشعر بخيبة أمل أيضًا“.

وأضاف المدرب الألماني ”الأكثر أهمية اليوم كان الأداء وليس الفوز، نحن نعلم أننا مازلنا نلعب كرة قدم مناسبة“.

وأردف مدرب ليفربول: ”في الشوط الأول كان يمكننا أن نكون أفضل، لكن كانت لدينا فرص في الشوط الثاني واقتربنا أكثر من المرمى، في النهاية لم نستطع الانتصار، وأهنئ مانشستر سيتي على أي حال“.

وتابع ”أهدرنا العديد من الفرص، كايل والكر قام بإنقاذ رائع، والقائم والعارضة وقفوا أمامنا بالمرصاد، ولكن أنا سعيد بالأولاد قدّموا أداءً رائعًا“.

واختتم كلوب: ”ربما كنا نستحق هدفًا من الفرص التي أهدرت لنا“.