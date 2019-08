شجار بين مشجعين من ليفربول ومانشستر سيتي في ميترو في لندن (شاهد)

نشب شجار بين مشجعين من ليفربول ومانشستر سيتي أثناء توجهم إلى ملعب ويمبلي لمشاهدة لقاء كأس الدرع الخيرية التي جمعت الفريقين اليوم.

وجرى الشجار أثناء توقف القطار (المترو) في أحد المحطات حين حاول مشجعون الدخول للقطار، لكنهم وجدوا أنفسهم أمام مشجعين للفريق المنافس وتحول الأمر إلى شجار بالأيدي.

وحسب الصحيفة فالشجار انتهى بعد إغلاق باب القطار رغم المحاولات من طرف بعض المشجعين للفصل بينهم.

وفاز مانشستر سيتي باللقب على حساب ليفربول بضربات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل 1-1 .

Liverpool and City fans in good spirits ahead of the #CommunityShield pic.twitter.com/WpknyCIlxM

— Stephen Patten (@StevePatten) August 4, 2019